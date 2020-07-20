Рецидивистка попалась на двух кражах в секторе Ботаника (ВИДЕО)

0

23-летняя жительница столицы была задержана сотрудниками полиции сектора Ботаника по подозрению в совершении двух краж. Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за подобные преступления.

По данным пресс-службы столичной полиции, первая кража была совершена 24 июля в магазине, расположенном на проспекте Дечебал. Подозреваемая вошла в помещение и украла два телефона, Samsung S9 и Iphone 6, принадлежащие сотрудницам торговой точки. Сумма ущерба составила 14 500 леев.

Второй инцидент был зарегистрирован 30 июня. Женщина вошла в магазин стройматериалов на улице Сармизеджетуса и украла деньги, а также кошелёк с документами и банковскими картами, которые принадлежали сотрудникам. Сумма ущерба составила 2 900 леев.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемую задержали и сопроводили в полицейский участок. Женщина признала свою вину и сообщила, что успела продать телефоны на рынке. Ей грозит штраф в размере до 67 500 леев, исправительные работы на срок до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.