Матч Молдова – Австрия отложили на полчаса из-за летавшего над полем дрона

Матч Молдова – Австрия отложили на полчаса из-за летавшего над полем дрона

Вчерашний матч отборочного турнира ЧМ-2022 Молдова – Австрия начался на полчаса позже из-за летавшего над полем дрона.

– Матч Австрия – Молдова начался с опозданием на 30 минут из-за ребёнка, который, находясь через дорогу от стадиона, играл с дроном и запустил его прямо над полем, – написал на своей странице в социальной сети начальник пресс-службы Федерации футбола Молдовы Санду Греку. 

Игра началась в 22.15 вместо запланированных 21.45. Сборная Молдовы проиграла Австрии со счётом 0:2.

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