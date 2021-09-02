Матч Молдова – Австрия отложили на полчаса из-за летавшего над полем дрона

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Вчерашний матч отборочного турнира ЧМ-2022 Молдова – Австрия начался на полчаса позже из-за летавшего над полем дрона.

– Матч Австрия – Молдова начался с опозданием на 30 минут из-за ребёнка, который, находясь через дорогу от стадиона, играл с дроном и запустил его прямо над полем, – написал на своей странице в социальной сети начальник пресс-службы Федерации футбола Молдовы Санду Греку.

Игра началась в 22.15 вместо запланированных 21.45. Сборная Молдовы проиграла Австрии со счётом 0:2.

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