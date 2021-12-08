Мать с ребёнком госпитализировали в результате аварии

Мать с ребёнком госпитализировали в результате аварии

Накануне вечером в селе Карагаш Слободзейского района столкнулись два автомобиля.

УАЗ двигался по главной дороге, поворачивал налево. В этот момент водитель Volvo решил его обогнать, но не убедился в безопасности манёвра. Машина Volvo столкнулась с УАЗом, а после врезалась в дерево, пишет novostipmr.com.

В салоне Volvo находились молодая женщина и её полугодовалый сын. Их доставили в больницу.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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