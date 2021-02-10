Мать купила дочери поддельный паспорт: “липу” обнаружили на границе

Мать купила дочери поддельный паспорт: “липу” обнаружили на границе

Накануне в пункте пропуска “Скуляны-Яссы” для проверки остановили микроавтобус с чешскими номерами. В качестве пассажира в салоне находилась 25-летняя гражданка РМ.

У женщины нашли румынское удостоверение личности с признаками подделки, пишет echipa.md. Гражданка рассказала, что документ ей год назад купила мать, чтобы помочь с трудоустройством.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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