Мать купила дочери поддельный паспорт: “липу” обнаружили на границе

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Накануне в пункте пропуска “Скуляны-Яссы” для проверки остановили микроавтобус с чешскими номерами. В качестве пассажира в салоне находилась 25-летняя гражданка РМ.

У женщины нашли румынское удостоверение личности с признаками подделки, пишет echipa.md. Гражданка рассказала, что документ ей год назад купила мать, чтобы помочь с трудоустройством.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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