Мать, бросившая младенца в столичной многоэтажке, попала на видео. Её ищет полиция

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Женщину на видео разыскивают сотрудники столичной полиции. Её подозревают в том, что она бросила ребёнка в подъезде жилого дома в центре столицы.

Напомним, ​​6 февраля в подъезде дома на проспекте Штефана чел Маре нашли новорождённого. Девочку, возраст которой примерно 2 недели, обнаружила местная жительница.

По данному факту возбудили уголовное дело. Виновнице грозит штраф до 27 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или тюремное заключение сроком до 2 лет.

Узнавших женщину граждан просят сообщить имеющуюся информацию по номерам: 062 102 755; 069 780 928. Конфиденциальность источников информации гарантирована.

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