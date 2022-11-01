Массовые проверки таксистов в Кишиневе: какие нарушения были выявлены

Массовые проверки таксистов в Кишиневе: какие нарушения были выявлены

В течение недели столичная полиция проводила проверки в компаниях, предоставляющих услуги такси. Правоохранители оценили техническое состояние более 200 транспортных средств.

В результате проверок были выявлены следующие нарушения:

  • эксплуатация подержанных автомобилей, не прошедших техосмотр;
  • наличие технических неисправностей в тормозной системе, в осветительных приборах фар и указателях поворота;
  • нарушение правил размещения номерных знаков или их отсутствие. 

Так, были оштрафованы водители и администрация 6 таксопарков. Кроме того, были изъяты 11 регистрационных номеров, а 35 автомобилям запретили выезжать.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md