Массовые проверки таксистов в Кишиневе: какие нарушения были выявлены

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В течение недели столичная полиция проводила проверки в компаниях, предоставляющих услуги такси. Правоохранители оценили техническое состояние более 200 транспортных средств.

В результате проверок были выявлены следующие нарушения:

эксплуатация подержанных автомобилей, не прошедших техосмотр;

наличие технических неисправностей в тормозной системе, в осветительных приборах фар и указателях поворота;

нарушение правил размещения номерных знаков или их отсутствие.

Так, были оштрафованы водители и администрация 6 таксопарков. Кроме того, были изъяты 11 регистрационных номеров, а 35 автомобилям запретили выезжать.

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