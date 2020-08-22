Массовые проверки по выявлению нарушений ПДД прошли в южной части страны (ФОТО)

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Прошлой ночью сотрудники Национального инспектората общественной безопасности провели операцию на территории районов Хынчешты, Комрат и Чимишлия по выявлению водителей, уклоняющихся от ответственности за нарушение ПДД.

Так, патрульная полиция проверила более 320 машин. В итоге было составлено 68 протоколов и вручена 71 повестка.

Среди нарушений чаще всего встречалось превышение скоростного режима. Также были выявлены водители, управлявшие автомобилями с техническими неисправностями или нарушением правил регистрации, игнорировавшие дорожные знаки, автовладельцы без прав, в нетрезвом состоянии и т. д.

Сотрудники НИОБ и далее продолжат проводить рейды и выявлять нарушителей за рулём.

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