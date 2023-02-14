Массовые проверки грузовиков и автобусов проходят в Молдове

Массовые проверки грузовиков и автобусов проходят в Молдове

Сотрудники Национального инспектората общественной безопасности совместно с Национальным агентством автомобильного транспорта впервые в стране проводят спецоперацию «Truck&Bus». Цель мероприятия – обеспечение безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров и грузов. 

Так, в рамках спецоперации полиция проверяет техническое состояние транспортных средств, а также наличие нарушений законодательства относительно эксплуатации автобусов и грузовых автомобилей. Мероприятие проходит в соответствии с программой Европейской сети дорожной полиции (ROADPOL), направленной на обеспечение безопасности дорожного движения. Спецоперация завершится 19 февраля.

29 сентября, на официальном заседании Европейской сети дорожной полиции (ROADPOL), которое состоялось в Мадриде (Испания), единогласно было одобрено присоединение к ней Молдовы.

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