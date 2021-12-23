Массовые протесты весной неизбежны, – Додон (ВИДЕО)

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Почётный председатель ПСРМ уверен: весной нас ждут массовые протесты. Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы на “НТВ Молдова”.

– Думаю, избежать массовых протестов предстоящей весной не удастся. Я не призываю людей выходить – уверен, что они сами к этому придут. Я вообще считаю, что эти протесты должны быть беспартийными. Не партии должны выводить граждан, люди сами должны начать выходить. И это неизбежно, потому что напряжение в обществе растёт, – сказал он.

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