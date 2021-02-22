Массовые отключения воды запланированы в столице: список адресов

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Потребители, проживающие на Московском проспекте, 14/1, 16, а также на улице Мирон Костин, 13/7, останутся без воды во вторник, 23 февраля. Отключения запланированы с 09:00 до 17:00.

В этом же временном интервале водоснабжение будет приостановлено на улицах Четатя Албэ, 85-109, 80-170, включая номера с дробью, Данте, 3, Мунчештское шоссе, 258, 278, 280, Ашхабад, Томиш, Ботяза, Истра, Ынэлцэрий, Ынвиерий, Думиника Маре, Баку, Ханул Морий, Четатя Килия и Бусуёчешть.

Также во вторник с 09:00 до 13:00 не будет воды на улице Христо Ботева, 3-9, включая номера с дробью, и на бульваре Дачия, 4-10, включая номера с дробью, передаёт ipn.md.

С 09:00 до 23:00 подача воды будет приостановлена на улице Киев, 4-16, включая номера с дробью, и на улице Алеку Руссо, 2-8, включая номера с дробью. С 09:00 до 17:00 водоснабжение может быть прервано на бульваре Мирча чел Бэтрын, 13/1.

По завершении работ водоснабжение возобновится. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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