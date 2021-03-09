Массовые отключения воды запланированы в столице и в Вадул-луй-Водэ

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, в среду, 10 марта, с 09.00 до 19.00 без воды в кране останутся потребители, проживающие в коммуне Вадул-луй-Водэ, микрорайоне Вадул Ноу и в селе Вэдулень.

Кроме того, в связи с проведением плановых работ в переулке Флорэрией в столице с 09.00 до 17.00 возможны отключения воды по следующим адресам:

ул. Пажурей, 16-28, включая дробные дома, 46;

Вадул-луй-Водэ, 5, 17;

пер. Флорэрией, 4.

Также с 09.00 до 21.00 не будет воды в домах, расположенных по следующим адресам:

М. Садовяну, 2/2, 4/2, 4/3, 4/9;

Джинта Латинэ, 1, 1/1, 1/2, 1/4, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/5, 3/8,5/1, 5/2, 9.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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