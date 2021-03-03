Массовые отключения воды запланированы в столице и в Дурлештах

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Потребители, проживающие на бульваре Мирча чел Бэтрын, 12, 12/1, останутся без воды в четверг. Подача будет приостановлена и на улице Петру Заднипру, 11-15, включая номера с дробью. Водоснабжение будет прервано с 09:00 до 17:00.

В этот же промежуток поставщик отключит подачу воды на улице Докучаева, 1, Г. Асаки, 19A, 19B, 36, 48/1, 48/2, 52 и 54, пишет ipn.md. Между 09:00 и 21:00 подача воды будет прервана на Московском проспекте, 20/2, 20/4, на М. Басараб, 7/1, 7/7, 7/6, 5/5, 5/2, 5/1, 5/4 и 5/3. А с 09:00 до 14:00 воды не будет на улицах Спикулуй, Яловень, Сф. Винерь, Лермонтов, Валя Редиулуй, Татарбунар в Дурлештах.

По завершении работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить в центральной диспетчерской службе: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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