Массовые отключения воды запланированы в столице и Ставченах

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О них сообщает поставщик услуги.

Так, в четверг, 17 июня, без воды останутся потребители, проживающие по ул. Букурией, 13А, 20, ул. Прунулуй, 15, 19, 19/1, 19/2, 20, 22, 24, 26, ул. Г. Яблочкин, 5A и ул. Каля Ешилор, 6, 8, 8/1, 10/1, 10/3. Отключения ожидаются с 09:00 до 23:00.

С 09:00 до 15:00 подача воды будет приостановлена и на ул. Албишоара, 82/1, 82/5. Отключения возможны с 09:00 до 23:00 на ул. Зелинского, 38-42, включая дома с дробью, и ул. Трандафирилор, 37/3, 35, включая дома с дробью.

Кроме того, в связи с проведением запланированных работ “Apă-Canal Chişinău” приостановит подачу воды с 10:00 до 15:00 на улицах М. Садовяну, 40-42, включая дома с дробью. В этот же период воды не будет и в коммуне Ставчены – на ул. Индустриалэ.

Потребители могут получить дополнительную информацию в центральной диспетчерской службе по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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