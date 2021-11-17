Массовые отключения воды запланированы в четверг в столице

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Потребители, проживающие по ул. Н. Йорга, 9, останутся 18 ноября без воды. Отключения запланированы с 10:00 до 12:00 в связи с проведением поставщиком плановых работ.

Воды не будет и на ул. И, Крянгэ, 5, И. Некулче, С. Рахманинов, А. Донич, Ливеску, Д. Тимону, Ш. Няга, 27 Марта, 14, Д. Карачобану, В. Белинского, 42-76, Б. Скулень, 9, 9А. Отключения запланированы с 09:00 до 24:00.

С 09:00 до 16:00 подача воды будет приостановлена на улице Албишоара, 82, в том числе с дробью.

После завершения работ водоснабжение будет возобновлено по запланированным параметрам. Для получения дополнительной информации потребители могут позвонить в центральную диспетчерскую по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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