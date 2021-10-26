Массовые отключения воды в столице: узнайте адреса

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В среду, 27 октября, тысячи кишинёвцев останутся без воды в связи с проведением АО “Apă-Canal Chişinău” запланированных работ. Об этом сообщает поставщик услуги.

Так, с 09.00 до 21.00 воды не будет в домах, расположенных по следующим адресам:

Алеку Руссо, 11/1;

Мирон Костин, 26, 26/2;

Н. Димо, 28/1.

С 09.00 до 24.00 отключения запланированы по адресам:

Буребиста, 7/1, 23, 25, 27, 29, 90-114; 72-78;

Сармизеджетуса, 24, 27, 9, 10, 12, 12/1, 18/5;

Поамей, 21;

Ботаника Веке;

Чернэуць;

Н. Зелинского, 3-5-7, в том числе в домах с дробью;

Н. Титулеску, 28, 28/2, 30, 32, 34;

Куза-Водэ, 1-11, в том числе в домах с дробью;

Буребиста, 93 (слабый напор).

С 09.00 до 17.00 воды не будет на улицах:

Мирон Костин, 18/2;

Московский проспект, 8, 10/1, 10/2.

А с 09.00 до 19.00 отключения запланированы на улице Мирчешть, 21, 22 (в том числе с дробью), 25, 34, 44.

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