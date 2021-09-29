Массовые отключения воды в столице: узнайте адреса

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Многие жители столицы останутся завтра, 30 сентября, без воды в кране. Об отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09.00 30 сентября до 09.00 1 октября воды не будет в домах по адресам:

Индепенденцей, 9/1, 9/3;

Куза-Водэ, 18, 18/2, 18/1, 20, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20A, 24, 24/2, 26/1, 28/1.

С 09.00 до 17.00 отключения запланированы по адресам:

М. Драган, 28/2, 30/1,2,3, 30/2, 32/1,2, 34/1,2, 36/1,2, 42 (38);

Чокана, 12.

С 09.00 до 23.00 воды не будет на: Мирчешть, 42-44, 21-22,25, 34, 8/1, 23/1.

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