Массовые отключения воды в столице: узнайте адреса

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Во вторник по нескольким столичным адресам будет временно прекращена подача воды. Отключения запланированы с 9.00 до 24.00.

Речь идёт о бульваре Мирча чел Бэтрын, 20-26 (в том числе с дробями), а также об улицах Игоря Виеру, 16-20 (в том числе с дробями) и Николае Милеску-Спэтару, 9-15 (в том числе с дробями).

С 09:00 до 12:00, пишет ipn.md, поставщик приостановит подачу воды на Хынчештском шоссе, на улицах Спрынченоайя, Леха Качиньского, Друмул Виилор, Пьетрарилор, Чокырлией, Н. Смокинэ, Карла Шмидта и Миорица. Воды не будет и в микрорайонах Скиноаса 1 и Скиноаса 2.

После завершения работ оказание услуг будет возобновлено. Для получения дополнительной информации потребителям необходимо позвонить в центральную диспетчерскую: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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