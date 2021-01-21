Массовые отключения воды в столице: узнайте адреса

Массовые отключения воды в столице: узнайте адреса

В пятницу, 22 января, многие жители столицы временно останутся без воды в кране. О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ с 09.00 до 15.00 воды не будет в домах, расположенных по следующим адресам:

  • ул. Хайдукул Бужор;
  • ул. Подул Ыналт 9, 13;
  • ул. Ишновэц 16-24.

С 09.00 до 15.00 отключения ожидаются на улицах:

  • ул. Александру чел Бун, 1-13, 2-26, в том числе в домах с дробью;
  • ул. Влахуца, 19, 36-38, в том числе в домах с дробью;
  • ул. Кагул, 16-20;
  • ул. Тигина, 48, 50, 65.

С 09.00 до 17.00 без воды останутся и жильцы домов, которые расположены на:

  • ул. Титулеску, 1, в том числе с дробью;
  • ул. Плаюлуй, 2, в том числе с дробью;
  • ул. Дечебал, 17-19, 21, в том числе с дробью;
  • ул. Думитриу;
  • ул. Скутарь;
  • ул. Доробанц;
  • ул. Четатя Албэ, 1,3,5;
  • ул. Диминеций, 22. 

Кроме того, с 09.00 до 17.00 без воды останутся столичные потребители, проживающие по улице Отоваска. 

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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