Массовые отключения воды в столице: узнайте адреса

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В пятницу, 22 января, многие жители столицы временно останутся без воды в кране. О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.



В частности, в связи с проведением плановых работ с 09.00 до 15.00 воды не будет в домах, расположенных по следующим адресам:

ул. Хайдукул Бужор;

ул. Подул Ыналт 9, 13;

ул. Ишновэц 16-24.

С 09.00 до 15.00 отключения ожидаются на улицах:

ул. Александру чел Бун, 1-13, 2-26, в том числе в домах с дробью;

ул. Влахуца, 19, 36-38, в том числе в домах с дробью;

ул. Кагул, 16-20;

ул. Тигина, 48, 50, 65.

С 09.00 до 17.00 без воды останутся и жильцы домов, которые расположены на:

ул. Титулеску, 1, в том числе с дробью;

ул. Плаюлуй, 2, в том числе с дробью;

ул. Дечебал, 17-19, 21, в том числе с дробью;

ул. Думитриу;

ул. Скутарь;

ул. Доробанц;

ул. Четатя Албэ, 1,3,5;

ул. Диминеций, 22.

Кроме того, с 09.00 до 17.00 без воды останутся столичные потребители, проживающие по улице Отоваска.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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