Массовые отключения воды в столице: список адресов

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О плановых работах сообщает поставщик услуги.

В частности, 2 июня, с 09.00 до 17.00 возможно отключение воды на улицах: Мунчешть 364/2,380-406, 205-267, Подишулуй, Грэдеску, Леушень, Декабристов, Штефан Чобану, Мурафа, Цикэу, Штефан Холбан, Юрие Бабей, Подул де Флорь, Албица, Игорь Чорба.

Кроме того, с 09.00 до 23.00 воды не будет у жителей домов по адресам:

ул. Каля Ешилор 59-63, в том числе в домах с дробями.

С 09.00 до 14.00 перерывы в водоснабжении ожидаются по адресам:

ул. Индепенденцей 4/1, 4/2.

А с 09.00 до 12.00 без воды останутся потребители, проживающие по адресам:

ул. Албишоара 68/2, 68/3, 70, 70/1

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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