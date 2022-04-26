Массовые отключения воды в столице: список адресов

Массовые отключения воды в столице: список адресов

Объявление для потребителей от поставщика услуги.

В частности, без воды с 09.00 до 18.00 27 апреля окажутся жильцы столичных домов, расположенных по следующим улицам:

  • Молоканилор;
  • Скиноаса;
  • пер. Молоканилор.

Также с 09.00 до 18.00 без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по адресам: ул. Отоваска, 17-31. 

Кроме того, с 09.00 до 19.00 воды не будет у жителей по адресам: ул. Г. Асаки, 25, 25/1, 25/3, 27 (с буквами), 27/1, 31/1.

С 09.00 27 апреля до 09.00 28 апреля отключенными от воды окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

  • 31 Августа, 135-141, 80-98,
  • Штефана чел Маре, 103, 105,
  • Н. Йорга, 7-11, 16,18,
  • М, Чеботарь, 20, 37,
  • М. Когэлничану, 80,
  • Митрополит Бэнулеску-Бодони, 37/1.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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