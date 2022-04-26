Массовые отключения воды в столице: список адресов

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Объявление для потребителей от поставщика услуги.

В частности, без воды с 09.00 до 18.00 27 апреля окажутся жильцы столичных домов, расположенных по следующим улицам:

Молоканилор;

Скиноаса;

пер. Молоканилор.

Также с 09.00 до 18.00 без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по адресам: ул. Отоваска, 17-31.

Кроме того, с 09.00 до 19.00 воды не будет у жителей по адресам: ул. Г. Асаки, 25, 25/1, 25/3, 27 (с буквами), 27/1, 31/1.

С 09.00 27 апреля до 09.00 28 апреля отключенными от воды окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

31 Августа, 135-141, 80-98,

Штефана чел Маре, 103, 105,

Н. Йорга, 7-11, 16,18,

М, Чеботарь, 20, 37,

М. Когэлничану, 80,

Митрополит Бэнулеску-Бодони, 37/1.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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