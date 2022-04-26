Массовые отключения воды в столице: список адресов

Объявление для потребителей от поставщика услуги.
В частности, без воды с 09.00 до 18.00 27 апреля окажутся жильцы столичных домов, расположенных по следующим улицам:
- Молоканилор;
- Скиноаса;
- пер. Молоканилор.
Также с 09.00 до 18.00 без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по адресам: ул. Отоваска, 17-31.
Кроме того, с 09.00 до 19.00 воды не будет у жителей по адресам: ул. Г. Асаки, 25, 25/1, 25/3, 27 (с буквами), 27/1, 31/1.
С 09.00 27 апреля до 09.00 28 апреля отключенными от воды окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:
- 31 Августа, 135-141, 80-98,
- Штефана чел Маре, 103, 105,
- Н. Йорга, 7-11, 16,18,
- М, Чеботарь, 20, 37,
- М. Когэлничану, 80,
- Митрополит Бэнулеску-Бодони, 37/1.
Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
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