Массовые отключения воды в столице и пригородах: узнайте адреса

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Объявление для потребителей от поставщика услуги.

В частности, 31 мая без воды с 10:00 до 13:00 окажутся жильцы столичных домов, расположенных по следующим улицам: Четатя Албэ, 141, 141/2. Д. Алигьери, 9. С 09:00 до 16:00 без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по ул. М. Драган, 28-38 (включительно дроби), 42, Чокана, 12.

С 22:00 вторника до 08:00 среды воды не будет по адресам: Индустриалэ, 40-46, 59-63 (включительно дроби), Узинелор, 201-249, 188-210 (включительно дроби), Л. Быкулуй, 41 (включительно дроби), Салкымилор, Пэдурий, 16-36, 13-25, (включительно дроби), Дачия, 59, 61 (включительно дроби).

Кроме того, с 09:00 до 17:00 воды не будет у жителей Гидигича по адресам: ул. Др. Быкулуй, А. Матеевич, Сф. Цэрий. В этот же промежуток отключенными от воды окажутся жильцы коммуны Бубуечь: ул. Викторией, 30, Морилор, 1-35, Сф. Василе, 2-16, Д. Кантемир, 1-59, М. Витязул, 1-57, Школий, 43-65.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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