Массовые отключения воды в столице и пригородах: список адресов

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Многие жители муниципия Кишинёв останутся завтра, 12 октября, без воды в кране. Об отключениях сообщает поставщик услуги.



В частности, с 09.00 до 24.00 воды не будет в домах по адресам:

ул. Костюжень, 2-14, в том числе в домах с дробями;

ул. Гренобле, 120-130, в том числе в домах с дробями;

г. Кодру – ул. В. Александри, ул. М. Эминеску, ул. И. Крянгэ;

ул. Плаюлуй, ул. Св. Ион, ул. Св. Петру, ул. Журавел, ул. Юбилейная.

Кроме того, с 21.00 12 октября до 06.00 13 октября отключения запланированы по адресам:

Мунчештское шоссе, 793-807, 776-830, в том числе в домах с дробями;

ул. Пэшунилор, ул. и пер. Имашулуй, пер. Г. Кучеряну, ул. Змеурей, ул. Ревака, ул. А. Алдор, ул. Музелор, ул. В. Тулник, ул. и пер. В. Зарзар, ул. Космонавтов, ул. К. Колумб, ул. Авиаторов, ул. Навигаторилор, ул. Плопилор, ул. Чкалова, ул. Отопень, ул. Аэропорт, ул. и пер. Бэчоий Ной;

бул. Дачия, 65-87, 60-80, в том числе дома с дробями;

г. Сынжера.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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