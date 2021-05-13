Массовые отключения воды в столице, Гидигиче и Кодру: узнайте адреса

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Многие жители Кишинёва, а также Гидигича и Кодру останутся в пятницу, 14 мая, без воды в кране. О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, с 09.00 до 17.00 воды не будет на улицах:

Московский проспект, 1/1, 1/2, 1/3,8, 10/1, 10/2;

Б. Воевод, 2.

С 09.00 до 21.00 отключения запланированы на улице И. Крянгэ, 22-58, 9-35, в том числе в домах с дробями, а с 09.00 до 23.00 воды не будет по улицам:

Г. Маларчук;

Г. Асаки, 1-3, в том числе с дробями и буквами.

Кроме того, с 09.00 до 19.00 без воды останутся жители домов по улицам Кымпулуй, 45-59 и И. Тургенева, 30-50 в пригороде Кодру. А с 09.00 до 15.00 отключения запланированы на улицах Нукарилор, Гиочеилор, Вас. Костин, А. Юлия, В. Микле, А. Матеевич и Сф. Цэрий в Гидигиче.

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