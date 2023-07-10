Массовые отключения воды в столице: адреса

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Объявление для потребителей от поставщика услуги.

В частности, без воды с 09:00 до 20:00 во вторник окажутся жильцы столичных домов, расположенных по следующим адресам: ул. Буребиста, 40-42, Сармизеджетуса, 72-82, Ч. Албэ, 99-168, Данте, 3-36, Х. Морий, 109-120, Ч. Килия, 77-120, Тирас, Данубиус, Мунчешть, 129-161.

Также с 09:00 вторника до 09:00 среды без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по адресам: ул. 31 Августа, 58-66, 79/1-93, M. Эминеску, 44/1, В. Александри, 66, 74, 103, Армянская, 30-44, 33-47 (в том числе с домах с дробью), бул. Штефана чел Маре, 75, В. Микле, 2-6, 1 (в том числе в домах с дробью).

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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