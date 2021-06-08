Массовые отключения воды в Кишинёве: узнайте адреса

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АО “Apă-Canal Chişinău” временно приостановит подачу воды по ряду адресов в столице в среду, 9 июня.

С 09:00 до 23:00 воды не будет на бульваре Дачия, 32-40, включая дома с дробью, на улице Куза-Водэ, 15-21, включая дома с дробью, Индепенденцей, 15-25, включая дома с дробью.

С 09:00 до 20:00, пишет ipn.md, возможны отключения воды на бульваре Дачия, 60-84, 65-83, включая дома с дробью, на улицах Плопилор, Авиаторулуй, Астронауцилор, Х. Колумб, В. Чкалов, Отопень, В. Тулник, Музелор, А. Болдур, в переулках Бачоий Ной, В. Зарзар, Г. Кукуряну, Пэшунилор, Змеурей, Имашулуй, шос. Мунчешть, 776-814, 793-803, включая дома с дробью, Бачоий Ной, 6-16, 3-31, включая дома с дробью.

С 09:00 до 15:00 “Apă-Canal Chişinău” приостановит подачу воды на улицах Чокана, 10, 8, 8/1, 14/1 и М. Маноле, 12. Перерывы до 17:00 возможны и на улице Индустриалэ, 40, 40/1, 40/2, ул. Митрополит Варлаам, 75-63, 88-58, включая дома с дробью, ул. Болгарской, 47 и ул. В. Александри, 121-129, 78-86, включая дома с дробью.

Потребителей просят обеспечить минимально необходимый запас воды для бытового потребления на период приостановки водоснабжения.

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