Массовые отключения воды в Кишинёве: узнайте адреса

0

Объявление для потребителей от поставщика услуги.

Так, в пятницу с 09:00 до 13:00 без воды окажутся жильцы, проживающие по бул. Дачия, 40 (с дробями).

С 09:00 до 17:00 воды не будет в домах, расположенных по ул. М. Рошие, Б. Вестире, Б. П. Хашдеу, З. Арборе, Колина Пушкин.

С 09:00 до 24:00 отключения запланированы по адресам: ул. Дечембриштилор, 1-3, 2-32 (с дробями), Мурафа, 1-21, 2-22 (с дробями), Ш. Чобану, 1-21, 2-22 (с дробями), Мунчешть, 161-221, 342-358 (с дробями), Буребиста, 3-5, 2-22 (с дробями), Албэ, 176, Горе, Шт. Холбан, пер. 1 и 2 Мунчешть, Цикэу, Пэдурий, 4.

Кроме того, с 09:00 до 20:00 воды не будет по адресам: ул. М. Ломоносова, 49, 49/2.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.