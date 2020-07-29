Массовые отключения воды в Кишинёве: список адресов

В четверг, 30 июля, тысячи жителей столицы временно останутся без воды в кране. О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.
В частности, в связи с проведением плановых работ с 10:00 до 11:00 отключения затронут жильцов домов, расположенных по следующим адресам:
- Балканское шоссе 2,2/1, 4, 4/1,4/2, 4/3, 6,6/2;
- ул. Алба Юлия 196-206, включая дробные дома;
- ул. Деляну 1,7,9, включая дробные дома.
С 09:00 до 21:00 воды не будет по следующим адресам:
- ул. Г. Асаки 25- 63, 48-50, включая дробные дома;
- ул. Короленко 3/2;
- ул. М. Ломоносов 42, 38, 40.
Отключения запланированы с 09:00 до 18:00 и в домах по адресам:
- ул. П. Рареш 22-36, 37-57, включая дробные дома;
- ул. Моара Рошие,
- ул. Б. П. Хашдеу;
- ул. Мовила луй Бурчел;
- ул. Буна Вестире.
Кроме того, в связи с проведением работ по восстановлению водопроводных сетей с 09:00 до 22:00 подача воды будет приостановлена по адресам:
- ул. Парис 43-53, включая дробные дома;
- ул. Бакэулуй;
- ул. Маринеску;
- г. Дурлешты: ул. Кожбук, Жунимий, Дачилор.
Поставщик приносит свои извинения потребителям за доставленные неудобства и просит их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
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