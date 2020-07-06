Отключения воды в Кишинёве: список адресов

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Во вторник, 7 июля, сотни жителей столицы временно останутся без воды в кране. О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением работ по восстановлению водопроводных сетей с 09.00 до 24.00 без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

ул. Зимбрулуй 8-10, включая дробные дома;

ул. Пажурей 32/1;

ул. Мачилор 35-37.

Кроме того, с 09.00 до 21.00 по причине проведения плановых работ без воды останутся жильцы домов по улицам:

Колоница;

Алчедар;

Хайдукул;

Пужор.

Поставщик приносит свои извинения потребителям за доставленные неудобства и просит их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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