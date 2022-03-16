Массовые отключения воды ожидаются в столице в четверг

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Потребители, проживающие по адресам: Балканское шоссе, 4/3, 4/2, 6/2, 6, 4/1, 4, 2, 2/1, Алба-Юлия, 206, 206/1, 204, 204/1, 204/2, 202, 202/1, 202/2, 200,200/1, 200/3, 196, 196/1 и Л. Деляну, 1, 7/1, 7/2, 7/3, 9/1, 9/2, останутся 17 марта без воды. Отключения запланированы с 09:00 до 15:00 в связи с проведением поставщиком плановых работ.

С 09:00 до 21:00 воды не будет в переулке Мунчешть, 3-9, на Мунчештском шоссе, 173, 173A, 197, 199, 201, 203, 215, 227, 259, 261, улицах С. Мурафа, 1A, 1B, 1V, 1-21, 4-22, 32-56, 31-51. Шт. Чобану, 11-21, 10-22, 30-46, 33-47, П. Горе, 7, 4, 6, Шт. Холбан, 1-15, 6-16, Декабристов, 1A, 1, 3, 2A, 2B, 2V, 2-34, 46, Подул де Флорь, 1-7, 7/1, 7/2, 7/A, 9-17, 2-28, Албица, 4-10, 1-9, Ю. Бабей, 2-8, 1, 3A, 3-9, пер. 2 И. Чорбэ, 1-9, 2-6.

17 и 18 марта с 09:00 до 17:00 подача воды будет приостановлена на улице Соколень, 21/1.

После завершения работ водоснабжение будет возобновлено по запланированным параметрам. Для получения дополнительной информации потребители могут позвонить в центральную диспетчерскую по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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