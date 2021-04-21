Массовые отключения воды ожидают некоторых жителей столицы и Ватры

0

О плановых работах сообщает поставщик услуги.

Так, в четверг, без воды останутся потребители, проживающие по улицам А. Руссо, 11/1 и М. Костин, 26, 26/2. Воды не будет также на улицах М. Басараб, 9/1 и Н. Димо, 25-31, 32-34, в том числе с дробью. Отключения запланированы с 09:00 до 19:00, пишет ipn.md.

С 09:00 до 17:00 воды не будет на улицах 31 Августа, 51-95, 46-66, в том числе с дробью, М. Эминеску, 44/1, В. Александри, 66, и Армянской, 33-47, 30-44, в том числе с дробью. Подача воды будет прервана и на бульваре Штефана чел Маре, 71, 73, 75, а также на улицах Болгарской, 39-43, 54-60, в том числе с дробью и В. Микле, 1, 2, 4.

С 09:00 до 23:00 вода будет отключена на ул. Пэшунилор, ул. и пер. Имашулуй, пер. Г. Кучеряну, а также на улицах Змеурей, Ревака, А. Болдур, Музелор, В. Тульник, на ул. и пер. Бэчоий Ной и ул. и пер. В. Зарзэр. Кроме того, воды не будет на пер. Белинского, ул. Белинского, 65-97, 42-76 (в том числе с дробью), ул. Некулче, Топырчану, Ливеску, Карачобану, Шт. Няга, Милано, Тимону, Крянгэ, 58, Кока, 59.

С 09:00 до 20:00 будет прекращено водоснабжение в городе Ватра. Отключения связаны с проведением работ по реабилитации водопроводных сетей, пишет источник.

После завершения работ водоснабжение возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.