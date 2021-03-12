Пятничные отключения света в столице: список адресов

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Поставщик сообщает, что в пятницу, 12 марта, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Четатя Албэ 176, Буребиста 5, 7 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. 31 Августа 110, Щусев 119-139, Букурешть 119, 9999, П. Мовилэ 1-5, Шт. чел Маре 153, Т. Чорбэ 3-13, 4-26, 9990 – с 09:00 до 11:00. ул. Д. Скиноасей, Галац, Жубилеулуй – с 09:20 до 17:00. ул. 31 Августа 70, 103, М. Еминеску 41/1, 48, 50, 52, Шт. чел Маре 81, 83, В Микле 10, 10/1, 11, В. Пыркэлаб 46, 48, 55, 57 – с 08:45 до 16:00.

Сектор Чеканы:

ул. Узинелор 104 – с 09:20 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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