Массовые отключения света запланированы в столице во вторник

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7 июня будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дечебал, 20, 22, 22/1, 22/3, 24, 34, Трандафирилор, 2, 2/2, 4, 6/2, 9999, Валя Трандафирилор, 999 – с 09:00 до 12:30.

Сектор Буюканы:

ул. Е. Кока, 25/1, 25/1J, 25A, 29, 29/2, 31, 33, 35, 35/1, Г. Энеску, 4,6, И. Раду, 13-19, 14-20, Т. Чобану, 1-23, 2-22, Шт. Няга, 31-51, 32-34 – с 09:20 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. 31 Августа, 101/1, Г. Асаки, 27, 31-35, 37/1, 37/2, 43, 47, 49A, 53, 53/1, 53/2, М. Ломоносова, 8, 38, 38/1, 38/2, 40, 40/1, 40/2, Вл. Короленко, 3/2 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Н. М. Спэтару, 11/9– с 09:00 до 13:00;

ул. Н. М. Спэтару, 11/10, 11/10A – с 13:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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