Массовые отключения света запланированы в Кишинёве: узнайте адреса

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22 февраля будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Мунчешть 799, 799/9, 793/2, бул. Дачия 80/3, ул. Аэропорт 9002 – с 09:30 до 16:20.

Сектор Буюканы:

ул. 31 Августа 94-110, 137-139, 151-153, A. Коробчану 11-19, 16-26, M. П. Мовилэ 2-14, 17-27, 9999, С. Лазо 11-19, 34, бул. Шт. чел Маре 115-149, 180, 999 – с 10:00 до 13:00;

ул. Е. Кока 19/1 – с 10:00 до 14:00.

Сектор Центр:

ул. Дымбулуй 8-26, 9-29, Д. Виилор 1-13, 4-12, пер. Д. Виилор 2, Лакулуй 43, пер. Лакулуй 8-10 – с 09:00 до 17:20;

ул. Н. Тестимицану 13/2 – с 11:00 до 14:00.

Сектор Чеканы:

ул. И. Репин 1-19, 2-10, Н. Григореску 1-9, 2-18, Узинелор 162, Отоваска 1-11, 10, П. Ыналт 22/1 – с 09:10 до 17:00;

ул. А. Руссо 55, 57/2, 57/3, 59, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/6, 59/8, 59/9, 59/11, 61/4, 61/6, 61, М. чел Бэтрын 9003, П. Заднипру 2/2, 2/6, 4/5, 9002 – с 13:00 до 16:00.

Сектор Рышкановка:

ул. К. Пушкин 16/1, 18, 18/1, 20, 20/1 – с 09:00 до 17:00;

ул. Б. Воевод 2 – с 09:30 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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