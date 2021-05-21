Массовые отключения света в столице: узнайте адреса

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Поставщик сообщает, что в пятницу, 21 мая, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. А. Болдур 1, 4, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 9999, Бэчоий Ной 1 – 19, 29, 31, 999, 2 – 18, пер. Бэчоий Ной 3, 9/1, Г. Безвикони 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 16/1, 17, 999, Г. Кучеряну 4, 8, 12, 19, 30, 69, пер. Г. Кучеряну 1, 3, 5A, 28, Имашулуй 2, 4, 14 – 28, Мунчешть 600 – 706, 605, 9999, Музелор 2 – 20, 3 – 21, Пэшунилор 5, 10/1, Ревака 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 3, 6, 6A, пер. Ревака 2, 4, В. Зарзэр 1 – 37, 4 – 38, пер. В. Зарзэр 3A, 4B, 10, 15, 16, 26, 27, 28, 35, В. Тулник 3, 5, 7, 9, 13, 16, 18, 21A, 23, Змеурей 5 – с 09:20 до 16:50;

бул. Куза-Водэ 14 – с 09:00 до 16:00.

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия 12, ул. Г. Кашу 30A, 30B, 30C, 30D, 30E, 30F, 32, 32A, И. Инкулец 105/4, ул. И. Нистор 1, 4, 11, 13, 18, 20, 20/2, 24, 25, 49, 51, 51A, 51B, 51/B1, 55, 13/1A, 13/1B – с 08:45 до 16:00;

ул. Е. Кока 24, 26A, 26B, 26D, 26G, 26V, 30A, 30B, 45, 47, 49, 51, 53, 55, И. Крянгэ 20/2 – с 14:00 до 17:00.

Сектор Центр:

Хынчештское шоссе 9999, М. Лермонтов 128/3, 142, 145, 148/1 – с 09:00 до 18:00;

Хынчештское шоссе 178-202 – с 09:00 до 18:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Буковиней 3/1, 5, 7, 9999, М. Садовяну 40, Н. Сулак 36 – с 09:10 до 12:00;

ул. Албишоара 78/2, Флорилор 4/1, 4/2, 4/3, 4/3A, 4A, 4B, 6, 6/2, 8/3, Московский проспект 3/4 – с 14:00 до 17:00;

Московский проспект 11, 11/5, ул. М. Костин 5/1, 7, 7B – с 09:15 до 14:00;

ул. Киев 16/4 – с 13:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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