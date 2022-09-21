Массовые отключения света в столице: узнайте адреса

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Поставщик сообщает, что 21 сентября будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Белград, 19/1, 19/2, 19/3, 21, 23, 36, Бутукулуй, 14A, 16, 16/1, бул. Куза-Водэ, 6, 6A, 6/3, 6/4, 8, 8A, 8/2, 10, 21/2 – с 09:00 до 13:00.

бул. Куза-Водэ, 13/2, 13/3 , бул. Дачия, 39, 41 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия, 122/1, И. Л. Караджале, 19-21, 21/1, 20-24, 999, Салкуца, 7-31, 10-12, 18-28, Сучава, 112, В. Строеску, 12/1, 16A, Вишинилор, 18-36, 21-39 – с 09:20 до 19:00.

Сектор Центр:

ул. К. Негруцци, 5 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Чевкарь, 2-4, 999, Грэтиешть, 56B, Соколень, 4-12 – с 11:00 до 18:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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