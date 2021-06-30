Массовые отключения света в столице: узнайте адреса

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Поставщик сообщает, что в среду будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Бутукулуй 10, Сармизеджетуса 18, Куза-Водэ 2A – с 09:00 до 13:00.

Сектор Буюканы:

ул. Гидигич 5 – с 09:20 до 15:15.

Сектор Центр:

ул. Д. Скиноасей 3, 3A – с 09:10 до 17:00. ул. А. Пушкин 44 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. И. Думенюк 33, 9999, М.-Спэтару 19/2, 19/6, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21, 23/2, 23/4, 23, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 27, 9999 – с 09:10 до 16:00.

Сектор Рышкановка:

пер. Петрикань 25, 27, ул. Петрикань 31-35, 83-97, 88-96, 196, 296-310, 9998 – с 09:20 до 15:15.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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