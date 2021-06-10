Массовые отключения света в Кишинёве: узнайте адреса

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В четверг, 10 июня, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Индепенденцей 28, 28/3 – с 09:10 до 16:00.

Сектор Буюканы:

ул. Каля Ешилор 10 – с 09:10 до 16:20; ул. Г. Топырчану 1-25, 2-20, И. Некулче 7-55, 14-28 – с 09:20 до 14:10; ул. Б. Лэутару 1-19, 2-16, 35, 41, Буюкань 6, 13A, М. Тэнасе 1-17, 2-22, Примэверий 44, Шт. Няга 10-14, 15-17, В. Белинский 32/1 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Центр:

шос. Хынчешть 9999, М. Лермонтов 128/3, 142, 145, 148/1 – с 09:10 до 18:00.

Сектор Чеканы:

ул. Узинелор 186/5, 206 – с 09:00 до 20:00.

Сектор Рышкановка:

ул. А. Михаил 28, Г. Виеру 11, 13, 13/1, 16, 17, 17/1, 19, 20, 21, 21/1, 21/2, 25/1 – с 09:30 до 14:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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