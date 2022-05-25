Массовые отключения света в Кишинёве: узнайте адреса

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Поставщик сообщает, что в эту среду будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Куза-Водэ, 1, 1/1, 1/2, 3, 3/2, 5/1, 5/5, 5/7, 7/1, 7/2, Сармизеджетуса, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Г. Топырчану, 1-25, 2-20, И. Некулче, 13-55, 14-28, Шт. Няга, 70, пер. Шт. Няга, 11 – с 09:20 до 19:00.

Сектор Центр:

ул. А. чел Бун, 91-109, 96, 126-132, Колумна, 128-130, M. Чеботарь, 65-67 – с 09:15 до 19:00.

Сектор Чеканы:

ул. М. Драган, 2, 2/1, 2/1A, 2/2, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 6/2, Вадул-луй-Водэ, 72, 74, 76, 78, 78/2, 80, 9999, В. Вэрзару, 3, 5/2 – с 09:10 до 16:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Б. Воевод, 6/2, 6/3, 6/4 – с 09:05 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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