Массовые отключения света в Кишинёве: узнайте адреса

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Поставщик сообщает, что 25 марта будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Х. Ботева, 19/1, 19/10, 21, 21/1, 23, 23/1, 25, Теилор, 8 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Пьяца Унирий Принчипателор, 1 – с 10:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Чуфля, 32, Колумна, 1, К. Негруцци, 4, 4/2, 6, 6/2, 7/2, 8, 10, Н. Анестиаде, 3, 3 блок 1, Шт. чел Маре, 2, 4 – с 09:00 до 13:00.

Сектор Чеканы:

ул. Будешть, 1-13, 24-32, 27-35, Кэлугэрень, 1-11, 2-14, Д. Рошие, 18, Флорень, 1, 1A, 2, 2A, пер. Мерень, 1-3, 4-16, П. Ыналт, 9, Вадул-луй-Водэ, 19-23, 31, 999, 9001, 9999, 30-50, 62, 62/2, 62/3, 68, В. Вэрзару, 1, Васлуй, 1-11, 2-12, В. Бузеску, 1-7 – с 09:00 до 13:00.

ул. А. Руссо, 24, 24/1, 24/2, 24A, 26/2, 28, Дж. Латинэ, 11/1, 11/3, 11/4, 13, 13/1 – с 09:10 до 17:00.

ул. А. Избаш, 1-47, 4-40, Колоница, 147A, Тырговиште, 1-25, 6-46, 9999, Вадул-луй-Водэ, 105-127, 134, 155, 166-170, 192-196 – с 13:00 до 16:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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