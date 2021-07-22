Массовые отключения света в Кишинёве: узнайте адреса

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Сегодня, 22 июля, запланированы перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

Куза-Водэ 45/5-17, 45/6-16, Гренобля 259/2, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7, Валя Кручий 23, 24, 26 – с 08:45 до 16:00.

Сектор Центр:

Штефана чел Маре 162, 166, 169 – с 09:10 до 17:10.

Сектор Чеканы:

М. Садовяну 42/3 – с 09:10 до 17:00. Узинелор 60, Варница 2/10 – с 09:10 до 14:00. Колоница 9999 – с 09:10 до 12:00.

Сектор Рышкановка:

А. Дога 28/1 – с 09:30 до 17:30.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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