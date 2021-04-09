Массовые отключения света ожидаются в столице

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Поставщик сообщает, что в пятницу, 9 апреля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. А. Негру-Водэ 107-117, 164-210, 9999, Буребиста 113, 172, Д. Бэчоюлуй 171, 180-188, 279-331, 666, 999, Гренобля 136, 176, 279, 303, 311, 325 – с 09:30 до 12:00.

Сектор Буюканы:

ул. Месаджер 10, 18, 20, 27, Букурией 5/1, 7, 18A, 18/3, 18/4, 20, 22, 999 – с 09:00 до 17:00. ул. Каля Ешилор 28/1, И. Прункул 19, Пьетрэрией 19, 19/1, 19/3, пер. Пьетрэрией 19 – с 09:00 до 17:00. ул. Кодрилор 8/5, 8/6, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/6, 10/7, 10/9, 10/9J, 999 – с 09:00 до 12:00. ул. Трушень 9006, 9007, 9015, Кодрилор 999, шос. Балкань 999 – с 09:30 до 17:30.

Сектор Центр:

бул. Штефана чел Маре 122, 132 – с 09:15 до 17:00. ул. 31 Августа 17/1, 19, 19A, 22, 22A, 24, 24B, 26, Чуфля 1, 11/1, 999, Измаил 58/1, 9999, Л. Толстой 3/2, 25-43, 34-58, бул. Штефана чел Маре 3, 999, В. Трандафирилор 6/2 – с 08:45 до 16:00. шос. Хынчешть 202E, 202C – с 09:15 до 18:00.

Сектор Рышкановка:

пер. Криулень 8-58, 13-63, Питуличий 15-29, Подгоренилор 5, 67-97, 76-126, 91A – с 09:15 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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