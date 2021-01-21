Массовые отключения света ожидаются в столице

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Поставщик сообщает, что в четверг, 21 января, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Мунчешть 800/3, 804 – с 09:00 до 13:00. ул. Мунчешть 800, 802, 802/1 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

шос. Балкань 12 – с 09:00 до 16:00.

Сектор Центр:

ул. А. Хашдеу 43, 45, 47, 48, 49, 51, 53, 86, Армянская 110/1, Кожокарилор 1, 5, 5B, 6, 9, 10, 12/2, 13, 14, 14A, 16C, 18, Жунимя 1, 3, 3A, 4, 5, 6, 6/1, 8, 9, 10, 11A, О. Гога 2, 5, 6, 14, 21, 22, 29, Т. Майореску 2, 2/1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 16 – с 14:00 до 17:00. ул. А. Плэмэдялэ 2, 3, 5/1, 7, 8, А. Матеевич 72, 76, 84, 84A, 86, 111, 113, 113/1, 119, К. Стере 9999, Г. Александреску 999, М. Чиботарь 1, 1/1, 2, 3, 4, 4/1, 5, М. Когэлничану 83, 85A, Н. Йорга 12, Сф. Цэрий 1, 3, 4, 4A, 8 – с 08:00 до 11:00.

Сектор Рышкановка:

ул. А. Дога 26, 28, 28/3, 28/4, 28/5, 28/5A, 28/5B, 28/5C, 28/6, 28/7, 28/8, 32/2, 32/7, 32/8, 999 – с 08:45 до 16:45. пер. Петрикань 25, Петрикань 33-35, 83-97, 88-96, 196, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 9998, Гидигич 5 – с 09:15 до 16:45. ул. Белинского 14, 18, 19, 21, 21/2, 21/4, 22/1, 23, 24, 25/1, Домницей 2, 6/2, 16, Толбухин 4/1, 5/2, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23/1, 24, 24/1, 25/1, 25/2, 27/3, 999, Выртосу 9, 10, 14, Г. Вэий 1, 5, Х. Василе 4, 10, 16, И. Шраибман 4, 5, 6, 8, Ипотешть 20, 21, 21/1, 22, 23, 23/1, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 45, 47, 53, 55, 57, 59, 61, 63, Меморией 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20. 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, Мирчешть 7, 8, 8/1, 21/1, 21/3, 21/5, 22, 22/1, 22/2, 22/3A, 22/4, 23/1, 28, 34, 42, 44, 46, 48, 56/4, 79, 9999, Берзарин 13, 15, 20, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 39, Петрикань 1, 16, 39/1, 39/3, 99, 388, 808, 999, 9989, 9999, пер. Петрикань 27, Тимошенко 10, 12, 13, 13A, 14, 17, 22, 223, 25, 26, 26/1, 27, 28, 31, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 9999, С. Койпан 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 19/1, 20, 22, 24, 25, Валя Албэ 1-31, 2-70, Ф. Лупашку 3, 4, 7, 8, 8/1, 9, 9A, 9/1, 9/2, 10, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 13, Замолксе 1, 2, 2/1, 11, 12, 15, 16 – с 01:00 до 05:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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