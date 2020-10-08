Массовые отключения света ожидаются в столице

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Поставщик сообщает, что в четверг, 8 октября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Сармизеджетуса 20, 20A – с 09:00 до 13:00.

ул. Сармизеджетуса 37/1, 37/01J, 37/3, 37/2 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия 75, 75/1, 75/2, 75/7, 75/18, 75/23 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Будешть 32A, Флорень 1-19, 4-20, М. Дрэган 10, 10/1, 12, Мерень 16A, 17, 20, пер. Мерень 1-19, 16-24, Петродава 19, Вэрзару 2-20, 11, Бузеску 3, 9, 9A, 11, 11A – с 13:30 до 17:30.

Сектор Рышкановка:

ул. В. Бадиу 3A, 5A, 7, Каля Орхеюлуй 13, 13A, 19, 23G, Колина Пушкин 31, Конструкторилор 2-6, 3-21, Дойна 6-10, 9-21, пер. Дойна 7-19, Петрикань 1, 2-26, 42-44, 62, пер. 1 Петрикань 1-11, 12, пер. 2 Петрикань 4, 4A, 5/1, 9, пер. Петрикань 1, 10, 14A, 15/1, 18/1, Подгоренилор 1-15, 2-10, пер. Поштей 2-8, 20, 24 – с 09:30 до 18:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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