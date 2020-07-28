Массовые отключения света ожидаются в столице

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что во вторник, 28 июля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Куза-Водэ 1/4, 17/4, 17/5, 17/6, 17/8, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 19/7, 19/8, 19/10, 21/2, ул. Индепенденцей 15, 19, 21, 30, 9999 – с 13.00 до 17.00.

Сектор Центр:

ул. Арборилор 5/3, пер. Арборилор 9, 11, бул. Дачия 3A, Г. Баковия 23/1F, Г. Кашу 20, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 30/3, И. Инкулец 77, 97, 105/1, 105/2, 105/3, 105/4, Н. Тестимицану 3/2, 5/5, 6, 7/1, 7D, 7C, 12A, П. Боцу 9, 9/1, 11, 11/2, 13, 13/2, 13/3 – с 08:45 до 13:00.

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия 999, А. Маринеску 19/2, 18-36, Флорешть 22-40, И. Л. Караджале 3, Перилор 2-10, Спикулуй 108 – с 09:00 до 18:00;

ул. Алба-Юлия 5, А. Маринеску 1-11, 2-36, Дялул Морилор 10, Флорешть 1-35, 4-40, Инешть 2, 6, 6A, И. Л. Караджале 29-33, 30-34, Перилор 1, 2-10, Спикулуй 104, 106, 108 – с 09:00 до 18:00.

Сектор Чеканы:

ул. Алчедар 4, Арионешть 2, 2A, 6, Колоница 1-7, 2-4, 74-82, 108-190, 77-175, пер. Колоница 3, Хайдукул Бужор 96, 78/1, 92/1, пер. Н. М. Спэтару 1, 5, 7, 9, Вадул-луй-Водэ 146, 162, 166, 178, 180 – с 09:10 до 17:00;

ул. Узинелор 23A – с 09:05 до 19:05;

ул. Кэлэторилор 30, Кэрэмидарилор 105A, 107, Л. Ребряну 29, 127-137, Мовилень 30, 34, 44, 71, 73, 73A, 77-99, Св. Параскива 16, 19, 19/1, 19/2, 23, Узинелор 90, 165, 165B, 165/2, Волунтарилор 20 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Пажурий 15 – с 09:00 – 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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