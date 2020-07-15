Массовые отключения света ожидаются в столице

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Поставщик сообщает, что в среду, 15 июля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Четатя Албэ 17, Диминеций 3, 27/1, Минская 2, Мунчешть 73, 77, 85/2, 89, 162, 162 A, B, V, 164, Пандурилор 4 – с 08:45 до 16:45. ул. Х. Ботев 19/6 – с 09:00 до 19:00.

Сектор Буюканы:

ул. Букурией 1, 1/1, 1/6, 16, Крянгэ 43A, пл. Д. Кантемир 1, Некулче 22 – с 09:15 до 18:15. ул. Алба-Юлия 16, 122, 122/1, Караджале 17, 19, 20, 21, 21/1, 22, 999, Пеливан 24, Сэлкуца 7-31, 10-28, Сучава 101/1, 103/1, 111, 111A, B, 120, Строеску 12/1, 16A, Вишинилор 18-36, 21-39 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Центр:

бул. Штефан чел Маре 196 – с 09:15 до 18:15.

Сектор Чеканы:

ул. Алчедар 4, Арионешть 2, 2A, 6, Колоница 1-7, 2-4, 74-82, 108-190, 77-175, пер. Колоница 3, Х. Бужор 96, 78/1, 92/1, пер. Н. М.-Спэтару 1, 5, 7, 9, Вадул-луй-Водэ 146, 162, 166, 178, 180 – с 09:15 до 17:00. ул. Транснистрия 20 – с 09:00 до 19:00. ул. Подул Ыналт 12, 12/1, 15 – с 09:00 до 13:00. ул. Подул Ыналт 20/5 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. В. Бадиу 13-19, 22-38, Брынковяну 24, 24B, 29-35, Теодорович 17, Хотин 1, 6-18, Путней 10, 49-63, 50-66, 9990, Теодорою 2-32, 13-33, Тимишоара 1-15, 2-16 – с 09:30 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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