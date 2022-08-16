Массовые отключения света ожидаются в столице

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Поставщик сообщает, что 16 августа будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Индепенденцей, 22/3 – с 13:00 до 17:00.

ул. Индепенденцей, 20/2 – с 09:00 до 13:00.

ул. Х. Ботева, 13/1, 23/3, 25, 27, 27A, 29, 29A, Индепенденцей 1, 1/1, 1A, 1A блок 1, 1A блок 2, 1A блок 3, Теилор, 10, Т. Стришка, 999 – с 09:00 до 13:00.

ул. Х. Ботева, 19/1, 19/10, 21, 21/1, 23, 23/1, 25, Теилор, 8 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. В. Коробан, 34, 39-45, 42, И. Каллимаки, 1-15, 2-28, O. Гибу, 3, Сучава, 155-167, 156-166, 999, 9001, Сучевица, 20-22, 21, Aлба-Юлия, 23, Н. Костин, 53, Парис, 23 – с 09:25 до 19:00.

Сектор Центр:

бул. Штефана чел Маре, 152, 162, M. Дософтей, 124 – с 09:20 до 17:20.

Сектор Рышкановка:

пер. Петрикань, 15 (нежилой фонд) – с 09:00 до 19:20.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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