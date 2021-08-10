Массовые отключения света ожидаются в столице

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10 августа запланированы перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

Н. Зелинского 44, 999, Трандафирилор 43 – с 09:30 до 17:30.

Сектор Буюканы:

Штефан чел Маре 153 – с 09:20 до 16:30.

ул. Каля Ешилор 26, 57/2, 59, 59/1, 59/2, 59/3, 59/5, 59/6, 61, 61/1, 61/2, 61/4, 61/5, 61/6, 61/12, 61/2E, 61A – с 11:00 до 18:00.

ул. И. Л. Караджале 2/3, блок 3 – с 11:00 до 14:00.

Сектор Центр:

Г. Кашу 1, 19-33, 2, 2/1, 2/2, 2/8, 4, 4/1, 14-24, Н. Тестемицану 6, 9/1, 14/1, 16 – с 08:45 до 16:00.

Сектор Чеканы:

Волунтарилор 16, 16/1, Т. Владимиреску 1 – с 13:00 до 17:30.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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