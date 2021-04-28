Массовые отключения света ожидают жителей столицы

0

Поставщик сообщает, что в среду, 28 апреля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

В это время будут проводиться различные работы. Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Мунчешть 121 – с 09:00 до 16:16. бул. Дачия 47, подъезд 1, 2, кв. 1-108 – с 10:00 до 17:30.

Сектор Центр:

ул. 31 Августа 50, Армянская 38, Болгарская 33/1 – с 13:30 до 18:00. шос. Хынчешть 178-202 – с 09:10 до 18:00.

Сектор Чеканы:

ул. И. Виеру 1, 1/1, 3, 3/1, 3/2, 3/4, 3/5, М. Садовяну 30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 9001, 9999, М. чел Бэтрын 27, 27/3 – с 09:10 до 17:00. ул. М. чел Бэтрын 13/2, 13/3, 17, 17/1, 17/3, 17A, 19, 19/1, 19/2, 21, 21/1A – с 09:00 до 12:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Язулуй 2/2, 2/3 – с 09:00 до 13:00. ул. Язулуй 2/4 – с 13:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.