Массовые отключения света ожидают жителей столицы

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Поставщик сообщает, что сегодня будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дачия 31, 37 – с 13:30 до 17:30.

Сектор Буюканы:

ул. Дурлешть 9999, шос. Хынчешть 256, 256/1 – с 08:00 до 10:00 и с 18:00 до 21:00.

Сектор Центр:

ул. Г. Кашу 1, 19-33, 2, 2/1, 2/2, 2/8, 4, 4/1, 14-24, Н. Тестимицану 6, 9/1, 14/1, 16 – с 08:45 до 16:00. ул. А. Щусева 55 – с 13:00 до 17:30. шос. Хынчешть 3-41, 18, 32, 999, Г. Гросу 9-15, 12, 12A, Т. Георге 1-5, 2-4 – с 09:10 до 17:10.

Сектор Чеканы:

ул. Волунтарилор 5/3, 5/4, 9, 10, 10/1, 10A, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 14/1, 14/2, 14/2A, 14/3, 15, 15/3, 15/4, 16/1, 16/2, 16/3, 999 – с 11:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Петрикань 84 – с 09:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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