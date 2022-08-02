Массовые отключения света ожидают жителей Буюкан

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2 августа будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Буюканы:

ул. В. Коробан, 34, 39-45, 42, И. Каллимаки, 1-15, 2-28, O. Гибу, 3, Сучава, 155-167, 156-166, 999, 9001, Сучевица, 20-22, 21, Алба-Юлия, 23, Н. Костин, 53, Парис, 23 – с 09:25 до 19:00.

ул. Г. Кодряну, 18-52, 21-61, Корнулуй, 2, 10/1, 11/1, Д. Кукулуй, 40, 46, Драгомирна, 1-13, 2-22, Др. Таберей, 2A, Дурлешть, 11, Гиочеилор, 1, 2, 5-7, 13-19, 19A, 19B, 23-29, 999, 9001, 9999, Грыулуй, 1-19, 2, 10-12, Хумулешть, 2-8, 12A, 12B, 14, 5-13, 13A, 13B, Рариштий, 1-13, 2, 6, 10-14, 16/1, 16/2, 388, 568, Рошиорь, 1-15, 15A, 4-18, Топорашилор, 1-17, 2-14 – с 09:15 до 17:00.

ул. К. Ешилор, 28/1, 30, И. Прункул, 19, Пьетрэрией, 19, 19/1, 19/3, пер. Пьетрэрией, 19 – с 09:30 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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